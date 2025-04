Calciomercato com – Inter Mourinho sulla fuga al Real Se avessi rivisto San Siro non avrei firmato Champions League

Calciomercato.com:Inter, Mourinho sulla fuga al Real: “Se avessi rivisto San Siro, non avrei firmato” Champions League Calciomercato.com Home Inter, Mourinho sulla fuga al Real: “Se avessi rivisto San Siro, non avrei firmato” Getty Images L’ex tecnico di Inter e Roma, José Mourinho, è Intervenuto ai microfoni della BBC per parlare della Champions League-Sul ricordo della semifinale di ritorno persa dalla sua Inter contro il Barcellona in Spagna, che però significò la qualificazione all’ultimo atto della competizione: “Se potessi scegliere una delle prestazioni più emozionanti della mia squadra nei miei oltre 20 anni di carriera, sceglierei proprio questa. Justcalcio.com - Calciomercato.com – Inter, Mourinho sulla fuga al Real: “Se avessi rivisto San Siro, non avrei firmato” | Champions League Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 23:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com:al: “SeSan, non.com Homeal: “SeSan, non” Getty Images L’ex tecnico die Roma, José, èvenuto ai microfoni della BBC per parlare della-Sul ricordo della semifinale di ritorno persa dalla suacontro il Barcellona in Spagna, che però significò la qualificazione all’ultimo atto della competizione: “Se potessi scegliere una delle prestazioni più emozionanti della mia squadra nei miei oltre 20 anni di carriera, sceglierei proprio questa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Inter e Napoli a pari punti: cosa succede per lo Scudetto e dove si gioca lo spareggio; Inter-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Milan, nessuna grave conseguenza per Maignan: dovrà stare a riposo, le sensazioni in vista di Atalanta e Inter; Inter, primi contatti per Petar Sucic: chi è, dove gioca e quanto vale. 🔗Su questo argomento da altre fonti