Ambulanza si ribalta durante una manifestazione scatta la paura

Ambulanza si ribalta durante una manifestazione, due persone ferite. Il fatto è successo nel pomeriggio del 25 aprile a Valvori, frazione di Vallerotonda. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco oltre che carabinieri e operatori del 118.Al termine di un servizio di tutela di una. Frosinonetoday.it - Ambulanza si ribalta durante una manifestazione: scatta la paura Leggi su Frosinonetoday.it Un’siuna, due persone ferite. Il fatto è successo nel pomeriggio del 25 aprile a Valvori, frazione di Vallerotonda. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco oltre che carabinieri e operatori del 118.Al termine di un servizio di tutela di una.

Su questo argomento da altre fonti

Ambulanza si ribalta durante una manifestazione: scatta la paura - Un’ambulanza si ribalta durante una manifestazione, due persone ferite. Il fatto è successo nel pomeriggio del 25 aprile a Valvori, frazione di Vallerotonda. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco oltre che carabinieri e operatori del 118. Tanta la paura ma per fortuna i feriti non... 🔗frosinonetoday.it

Si ribalta il cesto di una mongolfiera durante la fase di atterraggio vicino a Firenze: soccorse 4 persone - Quattro persone sono state soccorse a San Casciano, in provincia di Firenze, durante la fase di atterraggio di una mongolfiera: il cesto si sarebbe ribaltato e le persone a bordo sarebbero cadute.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Muore a 19 anni in un incidente, l’ambulanza si spegne durante i soccorsi. La famiglia: “Inaccettabile” - È morto dopo un incidente in moto a Villanova Riccardo Ranuzzi, di appena 19 anni. La famiglia ha fatto sapere di aver assunto un avvocato per accertare eventuali responsabilità. "L'ambulanza si è spenta poco dopo essere arrivata sul posto. Non è accettabile".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ambulanza si ribalta durante una manifestazione: scatta la paura; Vallerotonda. Si ribalta un'ambulanza: paura durante manifestazione sui sentieri dei ponti romani - Foto 1 di 2; Ambulanza si ribalta durante una manifestazione: scatta la paura; Aversa. Discarica dietro al comune, Dagosto: Diana rassegni dimissioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Si ribalta un'ambulanza: paura durante manifestazione sui sentieri dei ponti romani - L'incidente poco prima di pranzo. Immediato l'arrivo di un'altra ambulanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri ... 🔗ciociariaoggi.it

Barella si ribalta durante il trasporto: paziente deceduto, due soccorritori rischiano il processo - L’indagine ha ricostruito che l’ambulanza della Croce Rossa era stata chiamata per un episodio di disidratazione dell’anziana. Tuttavia, durante il trasporto, la barella si è ribaltata ... 🔗news.fidelityhouse.eu

Ambulanza si ribalta dopo uno scontro con un'auto in Corso Europa. Quattro feriti - Sul posto intervenute altre ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi Scontro tra ambulanza e una macchina in corso Europa a Genova nel primo pomeriggio. Il mezzo sanitario si è ... 🔗rainews.it