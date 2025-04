Figlio di dirigente Cia ucciso a Donetsk mentre combatteva con esercito russo

Figlio di un'alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è stato ucciso a Donetsk lo scorso aprile mentre combatteva con l'esercito russo contro gli ucraini. Lo scrive il Washington Post, riferendo che la morte è stata resa nota da iStories, un sito web indipendente di giornalismo investigativo russo con sede all'estero. La madre è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l'innovazione digitale, il padre è Larry Gloss, capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica. Michael ha lottato per gran parte della sua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss. Quotidiano.net - Figlio di dirigente Cia ucciso a Donetsk mentre combatteva con l'esercito russo Leggi su Quotidiano.net Un 21enne americano, Michael Alexander Gloss,di un'altadella Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è statolo scorso aprilecon l'contro gli ucraini. Lo scrive il Washington Post, riferendo che la morte è stata resa nota da iStories, un sito web indipendente di giornalismo investigativocon sede all'estero. La madre è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l'innovazione digitale, il padre è Larry Gloss, capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza fisica. Michael ha lottato per gran parte della sua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss.

Su altri siti se ne discute

Cia Agricoltori piange la scomparsa della storica dirigente dell'associazione - Nella giornata di martedì 4 marzo si è spenta Loretta Ghelli. "Un esempio di forza e passione, che l'ha portata a rimanere accanto alle aziende agricole di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara e a supportarle ogni giorno, prima come dipendente, per 42 anni, e poi come dirigente dell'Associazione... 🔗ferraratoday.it

“Assunse il figlio della dirigente, ma non lavorava”: perché Iervolino è stato condannato per corruzione al ministero del Lavoro - Tra il segretario della Cisal Francesco Cavallaro e il direttore generale del ministero del Lavoro Concetta Ferrari c’era un “rapporto sinallagmatico corruttivo”, cui il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha concorso “fattivamente e decisamente”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado scritta dal giudice per l’udienza preliminare Enrico Campoli che, lo scorso dicembre, accogliendo la richiesta della procura di Napoli, ha condannato per corruzione Cavallaro e Iervolino rispettivamente a 5 anni e 4 anni di carcere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Elon Musk padre per la 14esima volta, è nato Seldon Lycurgus, il 4 figlio avuto da Shivon Zilis, dirigente di Neuralink - Dalle precedenti relazioni, Musk ha avuto 6 figli dall'ex moglie Justin Wilson: Nevada Alexander, i gemelli Vivian Jenna e Griffin, e i trigemini Kai, Saxon e Damian. Con la cantante Grimes (Claire Boucher), ha avuto X AE A-XII (baby X), Y (precedentemente Exa Dark Sideræl) e un figlio di nome Techn 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, figlio vicedirettrice della Cia morto nelle fila russe; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: «Russia e Ucraina dovrebbero ora incontrarsi»; Ucraina, figlio vicedirettrice della Cia morto nelle fila russe; Il magnicidio di Dallas. 🔗Cosa riportano altre fonti

Figlio di dirigente Cia ucciso a Donetsk mentre combatteva con l'esercito russo - Michael Alexander Gloss, figlio di una dirigente Cia, è stato ucciso a Donetsk combattendo con i russi contro gli ucraini. 🔗quotidiano.net

Omicidio-suicidio di Lamon, ammazza il figlio per vendicarsi dell’ex moglie: lo aveva denunciato - Una terribile verità è alla base del gesto di Vladislav Gaio, l’uomo che ha ucciso Riccardo, il figlio diciassettenne, togliendosi poi la vita: voleva punire la ex moglie, Miriam Tommasini. La tragedi ... 🔗informazione.it

Raid Israele su Libano, ucciso dirigente Hamas con 2 figli - (ANSA) - BEIRUT, 04 APR - Un membro di spicco di Hamas oltre a suo figlio e sua figlia sono ... libanese L'Orient-Le Jour, il dirigente di Hamas ucciso è Hassan Farhat, noto col nome di battaglia ... 🔗notizie.tiscali.it