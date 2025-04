Cesena Sassuolo 0 a 2 La doppietta di Laurienté decide il derby

Sassuolo vince 2 a 0 il derby a Cesena e mantiene i 9 punti di vantaggio sul Pisa, se nella prossima giornata i neroverdi battono la Carrarese e i nerazzurri non vincono la vittoria della Serie B sarà ufficiale. Il match di oggi è deciso dalla doppietta di un Laurienté incontenibile ma va.

Cesena-Sassuolo: Sfida al Vertice all'Orogel Stadium Dino Manuzzi - Ci si vede in campo questa sera, dopo cena. Alle 20.30 i riflettori dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi illumineranno una di quelle partite che basta un attimo per chiamarla ‘big match’. Nella tana del Cavalluccio arriverà il Sassuolo, che ha già la serie A in tasca e che, esattamente come fece il Cesena lo scorso anno, ha tutte le intenzioni di continuare a divertirsi fino in fondo. Che i neroverdi siano una squadra di un’altra categoria è un’ovvietà dimostrata dai fatti e dunque la questione si deve per forza spostare su un altro fronte, quello motivazionale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cesena-Sassuolo: la storica ripetizione dei 16 minuti finali nel 2010 - Cesena-Sassuolo tra i precedenti ha un fatto unico nella storia bianconera, la ripetizione dei 16 minuti finali (più recupero) quando il 16 marzo 2010 (a fine stagione bianconeri promossi in A) i ragazzi di Bisoli persero 1-0 con tiro da fuori di Donazzan (sparito poi dalla circolazione almeno a un certo livello) al 75’, ossia al primo minuto della ripartenza. Infatti la partita (valevole per la 28esima giornata in B) era iniziata il 6 marzo 2010 ma venne fermata al 73’ sullo 0-0 per una nevicata improvvisa che non dava tregua. 🔗ilrestodelcarlino.it

Pieragnolo al termine di Cesena-Sassuolo 0-2: “Bella partita, abbiamo un gruppo forte”. - Il difensore neroverde Edoardo Pieragnolo al termine di Cesena-Sassuolo ha commentato la vittoria dei neroverdi per 2-0 in conferenza stampa, queste le parole del calciatore: “ E’ stata una bellissima ... 🔗canalesassuolo.it