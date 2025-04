Superman la causa per i diritti del personaggio contro Warner Bros Discovery e DC è stata archiviata

causa che avrebbe potuto ostacolare la distribuzione nelle sale internazionali di Superman, il film di James Gunn, è stata archiviata. Superman, il film scritto e diretto da James Gunn, potrà essere distribuito nelle sale in estate senza alcun problema. La causa intentata contro Warner Bros Discovery e DC Comics da parte degli eredi di Joseph Shuster è stata archiviata nella giornata di giovedì. Warren Peary, nipote di Shuster, aveva sostenuto che la distribuzione di Superman dovesse essere bloccata perché erano state violate delle leggi sul copyright nel Regno Unito, Australia, Canada, Irlanda e altre nazioni dove Warner Bros Discovery avrebbe perso i diritti sul personaggio di Superman alcuni anni fa.

