Esperto di ferrovie e intesa con Genova chi è Antonio Gurrieri nuovo presidente del porto

Antonio Gurrieri a nuovo presidente del porto di Trieste è avvenuta nel segno della continuità con l'operato di Zeno D'Agostino. A sentire gli addetti ai lavori, infatti, sarebbe stato proprio l'ex numero uno dell'Autorità portuale giuliana a segnalare al ministero il nome di. Triesteprima.it - Esperto di ferrovie e l'intesa con Genova: chi è Antonio Gurrieri, nuovo presidente del porto Leggi su Triesteprima.it La nomina dideldi Trieste è avvenuta nel segno della continuità con l'operato di Zeno D'Agostino. A sentire gli addetti ai lavori, infatti, sarebbe stato proprio l'ex numero uno dell'Autorità portuale giuliana a segnalare al ministero il nome di.

