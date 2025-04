Triestebookfest L’isola che non c’è i primi appuntamenti

appuntamenti dell’anteprima Festival, la X edizione del Triestebookfest - L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari si apre lunedì 28 aprile, alle 18.00, al Museo Lets Letteratura Trieste (Piazza Hortis 4) con la presentazione della raccolta di saggi e studi. Triesteprima.it - Triestebookfest, L’isola che non c’è: i primi appuntamenti Leggi su Triesteprima.it Con glidell’anteprima Festival, la X edizione delche non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari si apre lunedì 28 aprile, alle 18.00, al Museo Lets Letteratura Trieste (Piazza Hortis 4) con la presentazione della raccolta di saggi e studi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Triestebookfest, L’isola che non c’è: i primi appuntamenti - Con gli appuntamenti dell’anteprima Festival, la X edizione del Triestebookfest - L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari si apre lunedì 28 aprile, alle 18.00, al Museo Lets Letteratura Trieste (Piazza Hortis 4) con la presentazione della raccolta di saggi e studi... 🔗triesteprima.it

Triestebookfest, L’isola che non c’è: i primi appuntamenti - Con gli appuntamenti dell’anteprima Festival, la X edizione del Triestebookfest - L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari si apre lunedì 28 aprile, alle 18.00, al Museo Lets Letteratura Trieste (Piazza Hortis 4) con la presentazione della raccolta di saggi e studi... 🔗triesteprima.it

L’Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l’indiscrezione - L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com

Triestebookfest 2025: all’Antico Caffè San Marco la presentazione della mostra “L’isola che non c’è, ancora” a cura di SpazioTrart e Passageartecontemporanea; L’Isola che non c’è di Triestebookfest: una mappa sorprendente e gli autori come guide; Triestebookfest – L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari: GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDì 28 E MARTEDì 29 APRILE | NordestNews; X edizione del Triestebookfest L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari. 🔗Su questo argomento da altre fonti