Ucraina rinunciare per non perdere tutto ecco perché sacrificare la Crimea

Ucraina stabilire le condizioni per una pace giusta e duratura» e «quando si parla di Crimea, la nostra posizione è davvero chiara: la Crimea è Ucraina». Questa l’Unione Europea sul piano di pace americano, parere certamente condivisibile in linea di principio ma realisticamente campato per aria. L’Ucraina è artefice del suo destino e su questo non ci piove ma avendo delegato la sua difesa contro l’attacco russo alle armi perlopiù americane i suoi margini per stabilire le condizioni per la pace sono assai ristretti.Sono di fatto pari a zero se si considera che quella guerra Kiev l’ha praticamente persa e l’unico modo di ribaltarne eventualmente le sorti dipende sempre da Washington e da continue forniture di armi sempre più potenti. Come è noto tuttavia il presidente americano Donald Trump vuole la pace e ha minacciato di fare un passo indietro, cioè di disinteressarsi ulteriormente di una guerra che non lo riguarda, qualora le parti in causa non diano rapidi segni di buona volontà. Liberoquotidiano.it - Ucraina, rinunciare per non perdere tutto: ecco perché sacrificare la Crimea Leggi su Liberoquotidiano.it «Spetta all’stabilire le condizioni per una pace giusta e duratura» e «quando si parla di, la nostra posizione è davvero chiara: la». Questa l’Unione Europea sul piano di pace americano, parere certamente condivisibile in linea di principio ma realisticamente campato per aria. L’è artefice del suo destino e su questo non ci piove ma avendo delegato la sua difesa contro l’attacco russo alle armi perlopiù americane i suoi margini per stabilire le condizioni per la pace sono assai ristretti.Sono di fatto pari a zero se si considera che quella guerra Kiev l’ha praticamente persa e l’unico modo di ribaltarne eventualmente le sorti dipende sempre da Washington e da continue forniture di armi sempre più potenti. Come è noto tuttavia il presidente americano Donald Trump vuole la pace e ha minacciato di fare un passo indietro, cioè di disinteressarsi ulteriormente di una guerra che non lo riguarda, qualora le parti in causa non diano rapidi segni di buona volontà.

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina: Rubio, per arrivare a pace Kiev dovrà rinunciare a territori - Roma, 10 mar. (LaPresse) – Nell’ambito di qualsiasi accordo di pace con la Russia, Kiev dovrà fare delle concessioni sui territori di cui Mosca ha preso possesso a partire dal 2014. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Lo riporta il New York Times. 🔗lapresse.it

Ucraina, Rubio: “Per arrivare a pace Kiev dovrà rinunciare a territori” - Nell’ambito di qualsiasi accordo di pace con la Russia, Kiev dovrà fare delle concessioni sui territori di cui Mosca ha preso possesso a partire dal 2014. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Lo riporta il New York Times. Rubio: “Piano Kiev su tregua parziale è promettente” Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di vedere come “promettente” la proposta dell’Ucraina di un cessate il fuoco parziale per porre fine alla guerra con la Russia, in vista dei colloqui in Arabia Saudita tra funzionari statunitensi e ucraini. 🔗lapresse.it

L’Europa si organizza per salvare l’Ucraina, ma non vuole rinunciare all’aiuto americano - «Siamo a un bivio della storia». Le parole di Keir Starmer pesano della consapevolezza di chi sa di non potersi permettere ambiguità o tentennamenti. L’Europa non può rinunciare a salvare l’Ucraina se vuole salvare se stessa e l’ordine mondiale post-1954. E questa è l’ora più buia. Nella villa Lancaster House vicino Buckingham Palace, dove ha riunito diciotto leader mondiali – quasi tutti europei, più il Canada, c’era anche il ministro degli Esteri turco – il premier britannico ha dato il suo appoggio incondizionato all’Ucraina, ha evocato una coalizione dei volenterosi e ha presentato le ... 🔗linkiesta.it

Ucraina, rinunciare per non perdere tutto: ecco perché sacrificare la Crimea | .it; Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper in Ucraina - Media, Gb verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina; Ucraina, saltano colloqui di pace. Trump attacca Zelensky: Scelga tra pace o perdere il Paese; Ucraina, Trump attacca Zelensky per rifiuto a Crimea russa. «Accordo vicino, scelga tra pace o perdere Paese». Mosca, tre esplosioni in un centro commerciale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché l’Ucraina non può accettare di perdere la Crimea - L'accordo con la Russia proposto dagli Stati Uniti prevede il riconoscimento dell'occupazione russa della penisola, che per Zelensky è irrealizzabile ... 🔗ilpost.it

Ucraina, Trump attacca Zelensky: "Scelga tra pace o perdere il Paese" - Nel piano Usa il riconoscimento di Washington, dell'annessione della Crimea alla Russia e la rinuncia di Kiev all'ingresso nella Nato ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina, Friedman: “Trump aiuta Putin, l’Europa non lo seguirà” - In questa visione, l’Ucraina è sacrificabile. La selezione delle priorità geopolitiche avviene anche a costo di cedere terreno sui fronti secondari. 🔗lastampa.it