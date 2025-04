Giovani in cammino avvertite il fascino della misericordia

della gioia». Ecodibergamo.it - «Giovani in cammino: avvertite il fascino della misericordia» Leggi su Ecodibergamo.it IL PELLEGRINAGGIO. Partiti i duemila ragazzi bergamaschi che partecipano al «Giubileo degli adolescenti». Le parole del Vescovo Beschi per «il Papagioia».

MESAGNE - Venerdì 14 marzo, Mesagne ospiterà la prima tappa della "Peregrinatio crucis", un'iniziativa itinerante che porta il simbolo della cristianità nei luoghi di ritrovo frequentati dai giovani. Il cammino spirituale, organizzato dalla pastorale giovanile diocesana

