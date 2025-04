Lungolago al via il bando per la gestione della nuova passerella di Lecco

della nuova piattaforma con passerella a lago in località Caviate entra nella sua fase cruciale. Mentre i lavori di realizzazione proseguono a pieno ritmo, l'amministrazione comunale di Lecco guarda già al futuro di questo importante e rinnovato spazio, approvando le linee di. Leccotoday.it - Lungolago, al via il bando per la gestione della nuova passerella di Lecco Leggi su Leccotoday.it Il progettopiattaforma cona lago in località Caviate entra nella sua fase cruciale. Mentre i lavori di realizzazione proseguono a pieno ritmo, l'amministrazione comunale diguarda già al futuro di questo importante e rinnovato spazio, approvando le linee di.

