Il fiore più bello la libertà 500 papaveri creati per il 25 Aprile

papaveri che nella giornata di venerdì 25 Aprile coloreranno Valgreghentino: realizzati in carta e materiali di riciclo, i fiori sono stati creati nelle scorse settimane dai cittadini over 65 del paese, durante il laboratorio creativo "Ci vuole un fiore", condotto dalle persone.

"Il fiore più bello, la libertà": 500 papaveri creati per il 25 Aprile - Sono più di 500 i papaveri che nella giornata di venerdì 25 aprile coloreranno Valgreghentino: realizzati in carta e materiali di riciclo, i fiori sono stati creati nelle scorse settimane dai cittadini over 65 del paese, durante il laboratorio creativo “Ci vuole un fiore”, condotto dalle persone... 🔗leccotoday.it

