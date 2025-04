Il cardinale Battaglia I potenti alle esequie del Papa come Erode con il Battista

come fanno i profeti” Repubblica.it - Il cardinale Battaglia: “I potenti alle esequie del Papa come Erode con il Battista” Leggi su Repubblica.it L’ultimo porporato creato da Francesco: “C’è il rischio di beatificarlo a parole, per dimenticarlo nei fatti. Lui parlava chiaro, senza fare scontifanno i profeti”

Scampia, domani la dedicazione della nuova Chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio con Cardinale Battaglia - La nuova Chiesa, progettata diversi anni fa, è finalmente pronta a diventare un luogo di culto essenziale per il quartiere di Scampia L'articolo Scampia, domani la dedicazione della nuova Chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio con Cardinale Battaglia sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Morte Papa Francesco, cardinale Battaglia: Voce di Vangelo e di strada - “Ci hai parlato con il cuore, Francesco. Con il cuore e con la vita. Con quella voce che sapeva di Vangelo e di strada, di cielo e di polvere, di speranza ostinata e misericordia senza misura. Grazie! Grazie perché ci hai insegnato che la Chiesa non è una fortezza, ma un ospedale da campo. Grazie perché ci hai mostrato che l’autorità è servizio, che la fede è scommettere tutto sul Vangelo, che la tenerezza e la cura sono rivoluzioni necessarie, che la Pace va difesa a tutti i costi, oggi più che mai”. 🔗ildenaro.it

Chiesa, il cardinale Battaglia sarà cittadino onorario di Catanzaro - Il cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, sara’ cittadino onorario di Catanzaro. Ad annunciarlo sui social il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, per noi – ha ricordato Fiorita – sara’ sempre don Mimmo, il ‘prete di strada’, sempre a fianco degli ultimi e dei perdenti. Catanzaro e’ la sua casa, la citta’ dove ha dato – nel Centro Calabrese di Solidarieta’ – la speranza e la gioia di vivere a centinaia di giovani che stavano per perdersi. 🔗ildenaro.it

Cardinale Battaglia, 'oggi diciamo grazie al maestro De Simone' - Così l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, nell'omelia per la celebrazione delle esequie del maestro ... Dio non ha scelto i palazzi del potere per manifestarsi, ma una grotta ... 🔗ansa.it

Il cardinale Battaglia presente a Reggio Calabria per un incontro dal titolo "Il Giubileo, la sfida per un’autentica giustizia sociale" - La comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova ha accolto, nella serata di ieri, martedì 25 marzo, il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli e membro del Dicastero per l ... 🔗strettoweb.com

Cardinale di Napoli Battaglia alla riunione della congregazione - Il cardinale, Domenico Battaglia, è partito questa mattina alle 6 da Napoli per partecipare in Vaticano alla prima riunione della congregazione. Proprio Battaglia è stato l'ultimo cardinale ... 🔗ansa.it