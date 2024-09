Meteo torna il caldo estremo Picchi fino a 35 gradi | ecco dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Nei prossimi giorni, l’Italia sarà di nuovo sotto la morsa delsu molte regioni, con temperature che potrebbero raggiungere puntea 35°C, specialmente al Sud. Questo dopo un periodo di maltempo legato a un vortice ciclonico che aveva mantenuto le temperature più fresche e sotto la media stagionale. Nella giornata di sabato 21, le temperature hanno iniziato a risalire, superando i 24-25°C in molte città italiane. Domenica 22 settembre, una perturbazione interesserà il Norst, la Sardegna e alcune zone del Sud, come Sicilia e Calabria, portando un leggero calo delle temperature in queste aree. Tuttavia, nel resto del Paese ilcontinuerà ad intensificarsi, condi 30°C previsti ancora in Sicilia.