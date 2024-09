Lorenzo Torriani la porta rossonera e una tradizione che si rinnova

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 set – Derby della Madonnina numero duecentoquaranta. Passata l’agrodolce settimana continentale, archiviato l’interessante sabato che ha messo sul piatto Juventus-Napoli, tutta l’Italia calcistica sarà sintonizzata questa sera su Milano. Dove – centocinquantatre giorni dopo l’ultima stracittadina, quella già passata alla storia per lo scudetto della seconda stella nerazzurra – Inter e Milan si giocheranno molto più dei tre punti in palio. Perché, lo sappiamo, non può mai essere una partita come le altre. E noi, dal canto nostro, tra le varie chiavi di lettura, scegliamo quella che ci conduce tra i pali della. Maignan avrebbe recuperato (così sembra mentre scriviamo) ma non sarà sicuramente al meglio.