LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | inizia la gara partenza cruciale

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Giro di ricognizione. 12.58 Il cielo è nuvoloso, ma stavolta non dovrebbe arrivare la pioggia a sparigliare le carte. 12.57 Anche oggi non sarà della partita Alex Rins a causa di una forte influenza. 12.56 Tutti i piloti hanno scelto una gomma media all’anteriore e al posteriore. L’unica eccezione è Bezzecchi che monta una soft al posteriore. Una scommessa. 12.55 La sensazione è che nessuno possa scalfire il monopolio Ducati qui a Misano. 12.52 Marc Marquez partirà dalla terza fila. Andrà a caccia del podio: ieri ha concluso quarto nella Sprint Race. 12.50 La vera mina vagante oggi sarà Enea Bastianini. Se non perderà più di un secondo e mezzo nella prima metà di, poi nel finale potrebbe beffare tutti. 12.47 Per Bagnaia, da Aragon in poi, laè diventata un problema.