L’indulgenza Celestiniana nella Bolla del Giubileo 2025 ‘Spes non confundit’

(Di domenica 22 settembre 2024) Annotazioni su Indulgenza di Compostela, Perdono di Assisi, Perdonanza aquilana edel 1300 di Orlando Antonini * L’AQUILA – Contenuto ed essenza dei giubilei èplenaria, la possibilità cioè di fruire, da parte di ogni fedele sinceramente pentito e confessato e che ottemperi ad alcune pie condizioni, il perdono di tutti i peccati. Quale lieta sorpresa dunque ha riservato all’Aquila papa Francesco citando per prima voltastoria la nostra Perdonanzad’indizione di un. Egli deve avere una predilezione per la nostra Città. A cominciare dal 2014, quando in Udienza pubblica parlò aquilano agli aquilani in perfetta nostra cadenza, “Jemo ‘nnanzi!”, per rincuorarli nel loro duro post-sisma. Nel 2018 ha creato Cardinale per le sue qualità personali proprio il nostro Arcivescovo. Nel 2022 egli ha accolto benevolmente l’invito del Card.