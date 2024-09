L' addio di Szcz?sny al calcio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 22 settembre 2024) Prima del fischio di inizio di Juventus-Napoli, l’Allianz Stadium ha tributato un commosso saluto al portiere polacco, Wojciech Szcz?sny, giunto ai titoli di coda della propria carriera. È stato unsobrio, lungo una manciata di minuti, concordato tra club e giocatore nelle scorse settimane. Invocato dallo speaker, dopo aver sfilato tra due ali di bambini, l’estremo difensore ha rivolto a braccio un ringraziamento al popolo bianconero; la voce incrinata da un filo d’emozione: «Grazie mille a tutti, vi ringrazio per sette anni di amore dimostrato, ma soprattutto per quello dimostrato nell’ultimo mese. Proprio nell’ultimo mese mi avete fatto sentire rispettato e amato, sapendo che non avrei più potuto ripagarvi con le parate. Mi avete fatto sentire a casa, questa è casa mia e tutti voi siete la mia famiglia».