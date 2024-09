La squadra Montevago-Seghetti | è rebus Nella rifinitura si avrà il verdetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Solo all’ultimo, Alessandro Formisano saprà se potrà contare e come sui due attaccanti,. "Sono due situazioni diverse ha dichiarato il tecnico a due giorni dal match di Pescara ,si porta dietro un problema da tempo e a ogni minimo contrasto si acutizza il fastidio, mentre perdopo il trauma contusivo, è stato attivato un iter di terapie mirate e una risposta possiamo averla solo alla vigilia. Le speranze di averle non sono altissime ma le possibilità di averceli ci sono". Possibile, quindi, una staffetta tra i due. Di sicuro, invece, c’è che rispetto alla sfida con il Gubbio ci saranno delle novità. Non si escludono "rinforzi" a centrocampo, reparto che Formisano, contro il Pescara, potrebbe cambiare con l’inserimento di Di Maggio insieme a Torrasi e Bartolomei.