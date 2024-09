La prima vera apparizione in pubblico di Kate Middleton dopo la chemioterapia | la corona ‘si fa forza’ e apre alla pace con Harry forse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un cappello color cachi con piuma di ordinanza in testa, orecchini pendenti di Cassandra Goad Temple of Heaven in oro a dare luce al viso: cosìha fatto la suainla pubblicazione del video nel quale annunciava ufficialmente di essere “cancer free”. La diagnosi di cancro che ha sconvolto la famiglia reale e la coppia di futuri sovrani è alle spalle e la principessa del Galles torna a mostrarsi ai suoi sudditi nelle attività quotidiane dalle quali era stata costretta ad allontanarsi per sottoporsipreventiva” prescritta in gennaio dai suoi medici. Il primo passo verso la ritrovata normalità era arrivato con il ritorno al lavoro e l’incontro a porte chiuse, a Windsor, insieme a chi si occupa dell’associazione benefica dedicataneonatalità da lei fondata e sostenuta con grande forza.