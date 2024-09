La notte dei ricercatori Tra scienza arte e social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) ’Reagiamo’ è l’invito che laEuropea deirivolge, quest’anno, all’intera comunità universitaria e cittadina. A Ravenna, ladedicata alla ricerca sarà inaugurata venerdì prossimo alle 18 al Mar – Museo d’della città di Ravenna – (Via di Roma, 13), alla presenza di un delegato del Rettore, della prof. Federica Botti, in rappresentanza del Campus, della presidente di Fondazione Flaminia Mirella Falconi, del direttore del Museo Roberto Cantagalli. Dalle 18.30 nel chiostro del museo, iracconteranno l’importanza delle scoperte scientifiche, utilizzando dimostrazioni, esperimenti e prove sul campo. Si andrà alla scoperta del Dna e del mestiere dell’archeogenetista; si indagherà l’impatto umano sul tonno rosso e si vedrà come le tecniche sul Dna antico possano andare in aiuto di una specie a rischio.