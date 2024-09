La Fiorentina non ha ancora vinto | al Franchi la Lazio cerca conferme anche in trasferta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) A caccia della prima vittoria, alla ridi: alci sono due squadre che vogliono puntare in alto, ma che devono crescere, chi più, chi meno. Più la, che in questa stagione, pur superando il playoff di Conference League, non hanemmeno una partita,se ha cambiato tanto a cominciare dall’allenatore. I viola hanno un altro sistema di gioco, la difesa a tre cara a Palladino, un nuovo terminale offensivo come Kean che non sta deludendo, un centrocampo inedito che si staconoscendo. La Serie A, però, non aspetta e fin qui sono stati persi punti in casa contro rivali come Venezia e Monza, ragion per cui l’ambiente toscano, che vuole senz’altro dare fiducia al nuovo progetto tecnico, al contempo non può più aspettare e ha necessità di una vittoria per confermare la bontà del lavoro svolto in estate.