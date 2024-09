Israele la risposta di Hezbollah | attacco nella notte colpiti siti industriali militari 

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo un’ondata di attacchi israeliani nei giorni scorsi, in queste oreha risposto con una raffica di missili che sono penetrati più in profondità nel territorio israeliano rispetto alla maggior parte delle salve precedenti: In questo modo si rafforzano i timori di una guerra regionale di confine. L’esercito israeliano ha dichiarato che più di 100 razzi sono stati lanciati dal Libano nelle prime ore di stamane, aggiungendo che i servizi antincendio stavano lavorando per spegnere gli incendi provocati dai proiettili caduti.