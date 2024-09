Inzaghi | Io responsabile non colpa di Manchester! No scusanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Perconferenza stampa molto amara, visto come è finito il derby Inter-Milan con la sconfitta al Meazza. Le sue parole al termine del match sono abbastanza eloquenti. CONFERENZAPOST PARTITA INTER-MILAN Dove brucia di più questa sconfitta? Non abbiamo mai dato l’impressione di essere squadra. Dovevamo fare di più, io che sono l’allenatore. Il Milan ha vinto meritatamente perché ha difeso meglio, è stato più compatto. Noi abbiamo fatto una gara sottotono, abbiamo fatto gli ultimi venticinque minuti del primo tempo dopo il pari dove abbiamo fatto qualcosina. Ma non è stata la solita Inter, non abbiamo fatto il solito gioco. Nel secondo tempo loro sono andati tre volte in porta, ho provato a cambiare qualcosa ma è cambiato poco. È una sconfitta che brucia in un derby, la analizzeremo ma cercheremo di lavorare.