Inter-Milan Women 0-0 al 45? | il palo divide dal vantaggio!

(Di domenica 22 settembre 2024) L’si deve accontentare del risultato di 0-0 alla fine del primo tempo contro il. Solo ille nerazzurre dal gol del. PRIMO TEMPO – Il primo tempo disi chiude sul risultato di 0-0. La squadra di Gianpiero Piovani non riesce ad andare innonostante il netto dominio mostrato in questi primi 45 minuti. Le vittorie con Sampdoria e Napoli in rimonta hanno trasmesso fiducia e si vede in campo. Dopo il minuto di silenzio in onore di Totò Schillaci la gara è iniziata subito con le prime occasione della compagine casalinga. La Magull si è resa pericolosa ad appena tre minuti dall’inizio del match: la Giuliani ha parato la conclusione. L’estremo difensore si è ripetuto poco dopo, precisamente al 9?, sulla botta di Cambiaghi su assist di Detruyer.