In bicicletta tra gallerie a picco sul mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) La Pista Ciclopedonale che da Levanto arriva a Framura passando per Bonassola è conosciuta anche come pista ciclopedonalemonti e, come dice il nome stesso, alterna meravigliosi scorci sul Mar Ligure a viste di colline adorne di pini marittimi e ginepri. Si tratta di oltre cinque chilometri di pista ciclopedonale trae scogliere da percorrere a piedi, in bici o perché no, in pattini o skateboard. La sua storia è abbastanza recente o meglio, il rifacimento è recente, perché il tracciato originario è datato 1874, anno in cui venne inaugurata la stazione di Levanto. Fino al 1971 venne usata la tratta dentro le, poi il raddoppio del collegamento ferroviario Sestri Levante-La Spezia un poco più a monte fece dismettere il percorso oggi adibito a pista ciclopedonale in cui novesi alternano a sprazzi di blu e calette nascoste.