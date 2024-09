Il Vismara in rimonta Morani frena la Jesina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) NA 11 NA: Gasparroni, Scoccimarro (25’ st Borocci), Zandri, Nacciarriti (31’ st Di Gennaro), Zagaglia, Lapi, F. Massei (25’ st Owona), A.Massei, Tittarelli, Paradisi, Russo (1’ st. Cordella). All. Igor Giorgini: Melchiorri, Oliva (37’ st Nicolini) Beninati,, Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli (33’ st Carnaroli), Letizi, Montanari (46’ st Capomaggi), Gaudenzi (25’ st Pistola), Renzi. All. Pierangelo Fulgini Arbitro: Cesca (Mc) Reti: 26’ st Tittarelli, 35’ stNote: 150 spettatori. Angoli: 3 a 6. Ammoniti: Scoccimarro, Letizi, Montanari, Oliva,, Tittarelli. Niente di fatto e pareggio salomonico nel tic toc al limite del lezioso tra. Primo tempo da sbadigli, unico lampo la rasoiata dai 16 metri di Nacciarriti all’11’ deviata in angolo da Melchiorri.