Il profilo di questo governo è un profilo di crisi | la tenuta della maggioranza mostra lacerazioni

(Di domenica 22 settembre 2024) di Paolo Bagnoli Non sarà che aldestra accadrà come ai pifferi di montagna che, andati per suonare, alla fine furono suonati? Oppure, riprendendo il bollettinoVittoria, alla fine si trovi a risalire “in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”? Vedremo. Certo, dopo due anni di proclami e di baldanzose dichiarazioni, ildelè undifrutto di un’insufficienza nella governabilità del Paese e nel vuoto di una classe dirigente al minimo di quanto le è richiesto di fare e di comportarsi.