Il Milan spezza la maledizione Inter sconfitta | Fonseca salva la panchina con Gabbia uomo derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo sei sconfitte consecutive, iltorna a vincere il. È la rivincita perfetta dei rossoneri e di Paulo, che cambia modulo epreti, togliendo certezze all’di Simone Inzaghi, che si era presentata a San Siro da favorita, con la possibilità concreta di vincere la settima stracittadina consecutiva per la prima volta nella storia. Alla fine il risultato finale è di 1-2 con i gol di Pulisic eche permettono al tecnico portoghese, apparso sulla graticola negli ultimi giorni, di blindare laal termine di una settimana complicata. Se all in doveva essere, all in è stato.si gioca tutto a partire dal modulo: un 4-4-2 a trazione offensiva con Pulisic e Leao a tutta fascia e con Morata e Abraham in avanti. In mediana c’è Fofana con Reijnders, mentre in difesa giocaal posto di Pavlovic. Tutte scelte decisive.