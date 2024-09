Gp Singapore 2024 le pagelle di Leo Turrini Norris vittoria ineccepibile Leclerc che peccato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 settembre– Il britannico Landoha vinto il Gran Premio didi F1, 18/a prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull, secondo, e l'australiano Oscar Piastri, terzo con l'altra McLaren. Charlesha conquistato il quinto posto, dietro a George Russell su Mercedes. Settimo l'altro ferrarista, Carlos Sainz. F1 Gp: vincedavanti a Verstappen.quinto Ecco ledi Leo10 STELLA. Il team principal italiano della McLaren consolida la leadership nel mondiale costruttori e rimettea caccia di Verstappen. La storia di questo ingegnere, ex Ferrari, è molto suggestiva: si è trasferito oltre Manica nel 2015, per anni ha ingoiato rospi, adesso è sulla bocca di tutti. Classica storia del cervello in fuga 10