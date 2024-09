Fedez e Tony Effe le rime al veleno sul corpo delle donne A partire da Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 settembre 2024 – Il genere maschile è ingombrato dal fallo, sentenziava Lacan e dal secolo scorso a oggi non è che la fulminante sintesi del maestro francese possa dirsi all’improvviso démodé. L’ultimo esempio? Se prendiamo per genere maschile tre cantautori-trapper, o quel che sono, e le loro liti via social che hanno dominato l’immaginario adolescenziale, aperitivistico e smediatico da metà settimana a ora, il genere maschile è talmente ingombrato dal proprio fallo che l’unico modo che i tre hanno trovato per insultarsi l’un l’altro è stato comporrecanzoni in cui non parlano praticamente d’altro se non della pars pro toto e di come la usano o meno gli uni e gli altri con le rispettive compagne/fidanzate attuali, presunte, passate prossime o remote (future, si spera: mai). Ada