F1 Norris domina il GP di Singapore davanti a Verstappen e Piastri Buona rimonta di Leclerc

(Di domenica 22 settembre 2024) Landocompleta l’opera e vince dalla pole position il Gran Premio di2024, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren hato in lungo e in largo sul circuito cittadino di Marina Bay, esprimendo un passo nettamente superiore rispetto al resto della concorrenza dopo aver trovato finalmente una partenza impeccabile dalla prima piazzola della griglia. Terzo successo dell’anno e in carriera per, che ha rifilato distacchi abissali agli avversari facendo il vuoto sin dal primo stint con gomme medie ma rischiando il patatrac in almeno un paio di occasioni (due contatti ravvicinati con il muro, senza però danneggiare eccessivamente la sua MCL38).