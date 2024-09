F1 GP Singapore Russell | Gara di limitazione danni speriamo negli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Dopo un venerdì molto difficile, avremmo felicemente preso un quarto posto nel Gran Premio“. Sono queste le parole di George, che al termine del Gran Premio diparla ai canali ufficiali della Mercedes. “Il nostro ritmo in qualifica, tuttavia, ci ha fatto credere che avremmo potuto ottenere di più. Oggi è stata senza dubbio unadifficile per noi, sia in termini di ritmo che fisicamente. Le McLaren sono state molto impressionanti e hanno corso un altro campionato rispetto a noi, mentre Max ci ha superato. Siamo riusciti a tenere a bada la Ferrari di Charles nelle fasi finali, quindi è stata una serata didei. Dato il ritmo della macchina, è stato il massimo che avremmo potuto ottenere. Abbiamo molto lavoro da fare nelle prossime settimane per capire perché abbiamo fatto fatica a essere davanti nelle ultime gare.