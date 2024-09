Ex poliziotto si masturbava alla fermata del tram | Sto lavorando su me stesso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Un uomo, ex, è stato arrestato con l’accusa di essersi masturbato in pubblico davanti a unadell’autobus Un uomo sulla sessantina di Landen rischia 20 mesi di prigione con il rinvio della libertà vigilata con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Questo, infatti, si sarebbe masturbato più volte in pubblico. La testimonianza è arrivata da 3 ragazzi minorenni, tra questi una ragazza di 17 anni. Quest’ultima, infatti, lo scorso 2 settembre 2023 avrebbe informato la polizia perché aveva visto il sospettato masturbarsidel‘Beek’ a Wezembeek-Oppem. “Fortunatamente la giovane donna ha avuto il coraggio di scattargli una foto“, ha fatto sapere la procura, con una nota destinatastampa. Un uomo arrestato perché siin pubblico (Pixabay) – Notizie.