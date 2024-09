Emanuela Orlandi e la verità sul biglietto lasciato ai genitori | le frasi furono scritte davvero da lei ma non nello stesso momento Cosa dice la perizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Era il 5 luglio del 1983: la foto in bianco e nero della “ragazzina scomparsa”tappezzava le strade di Roma. Il Papa si era affacciato da poco dalla sua finestra in Piazza San Pietro durante l’Angelus per chiedere ai rapitori della figlia di un suo dipendente di liberare. Da lì a poche ore uno di loro, o presunto tale, fece ritrovare un messaggio della ragazza. Lo lasciò in un cestino dei rifiuti: era unfirmato dalla 15enne vaticana scomparsa il 22 giugno. A distanza di 41 anni il settimanale Giallo pubblica una nuovafirmata dalla grafologa forense Sara Cordella che afferma che quellesuldalla ragazza, come all’epoca era sembrato anche ai familiari, ma in momenti diversi su due documenti differenti poi incollati mediante collage su un unico foglio. Il5 luglio, sono le 16,30.