È arrivato il momento speriamo bene | l' annuncio di Tamberi e della moglie

(Di domenica 22 settembre 2024) “Sono una persona molto sensibile, sto mettendo da parte tutto per lo sport, per cercare di prendere queste opportunità e vedere dove mi può portare il talento”. Queste le parole di Gianmarcoche, ospite oggi a “Verissimo” da Silvia Toffanin, ha raccontato le emozioni e la sofferenza vissute alle Olimpiadi di Parigi. “Nella mia testa continuavo a dirmi ‘Non posso fermarmi, non può finire così”. Mi sono sempre detto che gli ostacoli vanno affrontati, ma bisogna andare avanti”, ha detto a proposito degli episodi di coliche renali avute durante le olimpiadi. “Ho avuto altri due episodi dopo la gara e i dottori mi hanno potuto dare delle medicine che durante le Olimpiadi potevano risultare doping”.si è completamente lasciato andare alle sue emozioni nello studio di Verissimo: “Io mi sentivo perso.