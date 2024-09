Dopo la sconfitta la rivoluzione | esonerati tecnico e ds la situazione

Leggi tutta la notizia su rompipallone

Ultimo aggiornamento 22 Settembre 2024 16:47 di redazione Lain casa Avellino è critica, pessima, sta sconvolgendo chiunque e adesso per ripartire servirà tanta pazienza e molto coraggio. Ladell'Avellino contro il Latina ha creato per i lupi un effetto domino mai visto prima, al presidente Antonio D'Agostino non è affatto andato giù questo inizio di stagione e ha preso provvedimenti seriserissimi!il risultato negativo sono stati sollevati dall'incarico il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò, il responsabile dell'area scouting Pierfrancesco Strano e l'allenatore della prima squadra Michele Pazienza. Insieme all'ex Napoli e Juve, salutano anche l'allenatore in seconda Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila. Del vecchio staff restano solo l'allenatore dei portieri Rapacioli e il match analyst.