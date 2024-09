Darmian | Inter mai bello subire tanti gol! Non come al solito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)commenta il derby perso stasera per 1-2 contro il Milan. Le parole del numero 36 aTV nel post partita. CHE BRUTTA PROVA – Matteoesclude che l’abbia sottovalutato il derby: «Ci aspettavamo un Milan così, 50-50. Loro sicuramente hanno fatto la partita che dovevano fare, mettendo in campo quello che avevano e che avevano preparato. Noi non siamo stati i soliti: un approccio così così, non eravamo così fluidi nella nostra manovra. Parliamo di una sconfitta, soprattutto in un derby che non è mai piacevole. Adesso dobbiamo solamente guardare avanti e continuare a lavorare. Cosa abbiamo detto nello spogliatoio? Niente di particolare. Sapevamo l’importanza della partita, siamo un gruppo maturo ed esperto da capire quello che non è andato oggi.