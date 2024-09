Condò | Ibrahimovic voleva mostrare i muscoli nella settimana del derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)non le manda a dire ae alla gestione del Milan nelle ultime settimane, soprattutto con la pesante sconfitta contro il Liverpool e prima delcontro l’Inter. Il giornalista ne ha parlato nello studio di Sky Sport.DEL– Paolosulla situazione attuale del Milan: «con il suo linguaggio da cartone animato, l’ha detta chiara: comando io e scelgo io. Lo ha detto in un modo che lascia poco spazio all’autonomia di un allenatore. Anche le cose che sono state segnalate a Milanello post Liverpool edel, sono di un rapporto confidenziale con la squadra. Che avrebbe chiesto anche alla squadra come si trovano con l’allenatore. Faccio fatica vedere Allegri a convivere in questa maniera, è molto complicato trovare un allenatore che possa accettare lo stato delle cose».