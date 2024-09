Carlo Conti per nuove proposte talent in cinque serate su Rai2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) ''Penso al Festival di Sanremo, stiamo lavorando con la commissione artistica, ne approfitto per dire che fino al 9 ottobre c'è tempo per le''.in diretta al Tg1 rivela le prime linee del prossimo Festival di Sanremo che si svolgerà nella città dei fiori dall'11 al 15 febbraio. ''Sto ascoltando tante canzoni dei big ma voglio dire che c'è una bella novità per le, faremo una specie diinsu, vi dirò poi anche chi condurrà, non le condurrò io sarebbe troppo, e come arriveremo alla selezione dei migliori come2025''. Per quanto riguarda i ''big, vuoi sapere i 24? È presto ma li annunceremo all'inizio del mese di dicembre al Tg1''. Come sono? ''Mi stanno mettendo in difficoltà, c'è di tutto dalla melodia al brano impegnato, la dance, insomma sarò in difficoltà.