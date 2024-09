Boxe Daniel Dubois manda al tappeto Joshua e si prende la cintura mondiale IBF dei massimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) I 96.000 presenti a Wembley ieri sera potrebbero aver assistito al cosiddetto cambio della guardia nei pesibritannici. Nel main event che metteva in palio ladi campione del mondo IBF a trionfare è, che non soltanto ha la meglio su Anthony, ma loalal termine di cinque riprese sostanzialmente dominate. Il KO arriva appunto nel quinto round, ma già in quello d’aperturava a terra e la storia si ripete nel corso del terzo round. E poi ancora nella quarta ripresa e infine nella quinta, quando non riesce a salvarsi dal conteggio. GLI HIGHLIGHTS “Non ce l’ho fatta, il mio avversario è stato migliore. Ma continuerò”, sono le parole a caldi di, che chiaramente sul momento con grande orgoglio ha dichiarato di volersi rialzare dopo un ko tremendo.