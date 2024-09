Baldini e Pagani | Il rapporto tra Ravenna e Usa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Indaga i tanti aspetti di una lunga relazione, fra il nostro territorio e il continente oltreoceano, fatta di vicende, personaggi e luoghi, il libro ‘Transatlantica (Romagna & America)’, scritto a quattro mani da Eraldoe Alberto, edito da Il Ponte Vecchio. Prezioso anche il contributo di diversi altri studiosi: Andrea Baravelli, Giuseppe Bellosi, Mauro Antonellini, Rossano Novelli, Dante Bolognesi, Gian Paolo Borghi, Guido Ceroni, Massimiliano Galanti, Stefano Piastra., come vi siete suddivisi i lavori cone quali ne sono state le fonti? "Alberto e io, come curatori, ne abbiamo seguito e ottimizzato la realizzazione, che non è stata semplice a partire dal reperimento di un ricco corredo di immagini di oggi e soprattutto d’epoca".