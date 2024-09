Avellino fuori tutti | via allenatore e area tecnica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome annunciato nelle scorse ore, la famiglia D’Agostino attua la rivoluzione in casa. Ufficiali gli esoneri di Perinetti, Condò, Strano, Pazienza, La Porta e Zoila. L’allenamento odierno sarà diretto (ore 11) da Raffaele Biancolino. LA NOTA. “L’U.S.1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore dell’Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò, il responsabile dell’scouting Pierfrancesco Strano e l’della prima squadra Michele Pazienza. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’in seconda Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere.