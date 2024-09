Avellino è rivoluzione | esonerati il tecnico Pazienza e la dirigenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) L’cambia tutto dopo la sconfitta casalinga patita per mano del Latina. Il club irpino ha sollevato dall’incarico il direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò, il responsabile dell’area scouting Pierfrancesco Strano e l’allenatore della prima squadra Michele. Insieme alsono statil’allenatore in seconda Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila. “Il club – si legge nella nota – ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. L’allenamento odierno si terrà alle ore 11:00 allo stadio Partenio – Lombardi, a porte chiuse, e verrà condotto dall’allenatore Raffaele Biancolino”., èile laSportFace.