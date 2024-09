Addio a Paola Marella l’ultimo video sui social 4 giorni fa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 22 settembre 2024) Personaggi tv.suifa. Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di una delle conduttrici di Real Time più amate. Esempio di eleganza, raffinatezza e professionalità,ha lasciato un segno in tutti gli appassionati di design, moda e lifestyle. () Leggi anche:, le cause della morte e il saluto di Real Time Leggi anche: Alba Parietti, la terribile notizia al telefono: chi è mortoalla star di Real Time “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente” sono solo due dei programmi che hanno resouna presenza familiare nelle case degli italiani. L’architetto milanese, divenuta una star su Real Time, è scomparsa sabato 21 settembre all’età di 61 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore.