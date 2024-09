TPI Fest 2024 | il racconto della terza serata attraverso le immagini più significative | FOTO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 21 settembre 2024) Da Giuseppe Conte a Francesco Boccia fino a Michele De Pascale: sono solo alcuni degli ospiti che hanno animato ladel TPI, laa di Internazionale in programma per il terzo anno consecutivo presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla, a Bologna. Qui tutti gli articoli sul TPIa Bologna Unaricca di dibattiti, come quello sullo Ius Scholae, e di riflessioni politiche e non. È il caso dell’ex premier Giuseppe Conte, che ha parlato di M5S, ma anche di guerra ed economia, di Francesco Boccia, che ha analizzato, tra le altre cose, le divisioni all’interno del Pd sulla guerra in Ucraina e del sindaco Michele De Pascale che ha fatto il puntosituazione sull’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito nuovamente l’Emilia-Romagna.