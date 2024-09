Terremoto nel Tirreno meridionale scossa di magnitudo 4 1 avvertita a Trapani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Unadiè stata registrata questa mattina alle 5:00 nelle acque del, al largo delle coste di. Il sisma, rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto unadi 4.1 e un epicentro situato a una profondità di 1,2 km sotto il fondale marino. Laè stata chiaramente percepita non solo a, ma anche nelle città limitrofe di Marsala, Mazara del Vallo e sulle isole dell’arcipelago delle Egadi. Nonostante l’intensità del fenomeno, al momento non sono stati segnalati danni a persone o strutture, ma le autorità locali rimangono in allerta e monitorano la situazione per eventuali sviluppi. L’area delè nota per la sua attività sismica, essendo situata in una zona di congiunzione tra diverse placche tettoniche.