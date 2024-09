Sinner ha distrutto Taylor Fritz | Roba malsana come passava le sue giornate dopo la sconfitta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)da Jannik, in campo ma soprattutto fuori,la finale degli Us Open. L'americano, attualmente al numero 7 del ranking Atp, ha fatto sognare gli appassionati di tennis a stelle e strisce, tanto da convincere ad andare a fare il tifo per lui sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium sua maestà del popSwift e il suo compagno, il giocatore di football della Nfl Trevis Kelce (che ha confessato di aver trascorso le pause del match con un solo obiettivo, fare trambusto "per deconcentrare l'italiano". Missione fallita). Intervenuto al podcast Nothing major, è stato lo stessoa rivelareil momento migliore a Flushing Meadows sia stato il derby vinto in semifinale contro Frances Tiafoe e il peggiore la finale persa contro il 23enne di San Candido, che lo ha portato poi letteralmente a devastarsi nei giorni immediatamente successivi alla partita.