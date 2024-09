Regionali Umbria si vota il 17 e il 18 novembre | duello tra Donatella Tesei centrodestra e Stefania Proietti centrosinistra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Il voto per le elezioniinè stato fissato per il 17 e il 18: i seggi saranno aperti domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15. Nelle stesse due giornate si voterà anche in Emilia Romagna, anche in quel caso per l’elezione del nuovo presidente e per il rinnovo del consiglio regionale. Inper ilsi ricandida la presidente uscente(Lega), sostenuta dall’interoe – dopo un accordo stretto alcuni giorni fa – anche da Alternativa Popolare, la lista del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. La sfidante disarà, sindaca di Assisi, appoggiata dal “Patto Avanti“, che riunisce tutte le forze dicome già avvenuto a Perugia, dove nel giugno scorso ha vinto le Comunali Vittoria Ferdinandi.