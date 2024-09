Provvedimenti per un concorrente del Grande Fratello? Svelato un nuovo ingresso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) Come spesso accade, dopo diversi giorni, per non dire ore, trascorsi all’interno della casa del, può capitare di dimenticare totalmente della presenza delle telecamere dando luogo a delle gaffe. Questo è ciò che è successo ad uno degli inquilini di questa edizione del programma. La persona in questione è Enzo Paolo Turchi, il quale si sta aprendo molto con i compagni d’avventura ma, al contempo, ha compiuto anche una gaffe tremenda. La terribile gaffe con spoiler di Enzo Paolo Turchi al GF Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, Enzo Paolo Turchi si è lasciato scappare qualcosa di troppo in merito ad uninquilino che presto dovrebbe varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Il protagonista si sta facendo conoscere al meglio e per farlo è solito anche raccontare alcuni episodi inerenti la sua vita.