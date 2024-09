Pontedera-Arezzo oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ettore Mannucci valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. La compagine toscana finora ha avuto un andamento un po’ altalenante, conquistando due vittorie e incassando altrettante sconfitte, ma adesso spera di trovare continuità di risultati., come seguire il match La formazione ospite, dal suo canto, è reduce dal successo centrato contro il Legnago e spera di dare seguito a questo risultato per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.